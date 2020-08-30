Sol beke Brezilyalı yıldız! Teklif yapıldı

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Sol bek arayışını sürdüren Medipol Başakşehir, gündemine İnter forması giyen Dalbert Henrique'yi aldı.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı sol bek Dalbert için Inter'e kiralama teklifi yaptı.

21 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI



Önümüzdeki ay 27 yaşına basacak olan sol bek 2017'de Nice'den 21 milyon Euro'ya satın alındı, ancak Inter'de hiçbir zaman etki yaratmadı.

9 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu 34 maçta 9 asistlik performans sergiledi.