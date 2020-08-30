Sol beke Brezilyalı yıldız! Teklif yapıldı
Süper Lig şampiyonluğunun ardından gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sol bek arayışlarını sürdüren Başakşehir, Inter forması giyen yıldız oyuncu Dalbert Henrique’ye teklifini yaptı. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Sol bek arayışını sürdüren Medipol Başakşehir, gündemine İnter forması giyen Dalbert Henrique'yi aldı.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı sol bek Dalbert için Inter'e kiralama teklifi yaptı.
21 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Önümüzdeki ay 27 yaşına basacak olan sol bek 2017'de Nice'den 21 milyon Euro'ya satın alındı, ancak Inter'de hiçbir zaman etki yaratmadı.
9 ASİST YAPTI
Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu 34 maçta 9 asistlik performans sergiledi.
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 20:55
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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