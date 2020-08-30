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30 Ağustos 2020, Pazar
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Sol beke Brezilyalı yıldız! Teklif yapıldı

Sol beke Brezilyalı yıldız! Teklif yapıldı

şampiyonluğunun ardından gelecek sezon çalışmalarını sürdüren 'de flaş gelişmeleri yaşanıyor... Sol bek arayışlarını sürdüren Başakşehir, Inter forması giyen yıldız oyuncu ’ye teklifini yaptı. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren 'den flaş bir hamlesi geldi. Sol bek arayışını sürdüren Medipol Başakşehir, gündemine İnter forması giyen 'yi aldı.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı sol bek Dalbert için Inter'e kiralama teklifi yaptı.

21 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Önümüzdeki ay 27 yaşına basacak olan sol bek 2017'de Nice'den 21 milyon Euro'ya satın alındı, ancak Inter'de hiçbir zaman etki yaratmadı.

9 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu 34 maçta 9 asistlik performans sergiledi.

  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 20:55
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