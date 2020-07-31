Medipol Başakşehir'de Kopenhag hazırlıkları sürüyor - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir'de Kopenhag hazırlıkları sürüyor

'de Kopenhag hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir'de Kopenhag hazırlıkları sürüyor

, son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda 'nın Kopenhag takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda 'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 31.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir'de Kopenhag hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA