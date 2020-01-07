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07 Ocak 2020, Salı
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çok memnun

Okan Buruk çok memnun

Şampiyonluk yarışı yapan 'de , takımından memnun olduğunu söyledi. Buruk, "'ın kadrosu iyi ama G.Saray, , , Başakşehir gibi takımların kadrosu kadar geniş değil. Ba ve Elia'nın yükselen performansı gibi oldu. Şu an oyuncu bakmıyorum" dedi.

Şampiyonluk yarışı yapan 'de , takımından memnun olduğunu söyledi. Buruk, "'ın kadrosu iyi ama G.Saray, , , Başakşehir gibi takımların kadrosu kadar geniş değil. Ba ve Elia'nın yükselen performansı gibi oldu. Şu an oyuncu bakmıyorum" dedi.

  1. 7.1.2020
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