Okan Buruk çok memnun

Şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir'de Okan Buruk, takımından memnun olduğunu söyledi. Buruk, "Sivas'ın kadrosu iyi ama G.Saray, Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir gibi takımların kadrosu kadar geniş değil. Ba ve Elia'nın yükselen performansı transfer gibi oldu. Şu an oyuncu bakmıyorum" dedi.