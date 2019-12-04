Okan Buruk: Böyle bir zeminde maç oynatmak yanlıştı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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: Böyle bir zeminde maç oynatmak yanlıştı

Okan Buruk: Böyle bir zeminde maç oynatmak yanlıştı

, 'na yakışır bir stadyumda maç oynamayı çok arzu ettiklerini belirterek, bugünkü zeminde maç oynatmanın çok yanlış olduğunu söyledi.

Ziraat 5. Tur ilk maçında deplasmanda Hekimoğlu Trabzon FK'yı 1-0 mağlup ederek avantaj elde eden 'de, Teknik Direktör oyun olarak çok fazla değerlendirme yapamayacağını belirterek, "Oyun olarak çok fazla değerlendirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. İki takım da bir an önce topu ileri atmaya veya kendisinden çıkarmaya, suya takılmadan topu kurtarmaya çalıştı. O yüzden oyun olarak değerlendirmek yanlış olur. Böyle bir zeminde maç oynatmanın ne kadar yanlış olduğunu söylemem gerekiyor. Hava şartları ve saha şartları futbol için olumsuzdu. Seyredenlerinde oyundan zevk aldıklarını düşünmüyorum. Türkiye Kupası'na yakışır bir stadyumda oynamanın her iki takım için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Rakip takımda da kaliteli oyuncular vardı. Daha iyi bir zeminde iyi işler yapabilirlerdi. Maçın genelini çok fazla değerlendiremeyeceğim sonuç bizim için iyiydi. Avantajlı bir skor yakaladık" dedi.

Buruk, sakatlık yaşanmadığı için sevindiğini belirterek, "Çok şükür böyle bir zeminde sakatlık yaşanmadı. Böyle bir zeminde iki takım oyuncuları da iyi niyetliydiler, sadece oyuna odaklanmaya çalıştılar. En büyük sevincimiz sakatlığın yaşanmamasıydı" ifadelerini kullandı.

  1. 04.12.2019
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