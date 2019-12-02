Şehir yara sardı
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Roma karşısında ağır bir yenilgi alan Başakşehir, ligde dolu dizgin ilerliyor. Avrupa’da Roma’ya kaybeden Başakşehir, Antalya’yı Clichy ve Aleksic’le devirdi, yarışı sürdürdü.
Turuncu-lacivertliler, eski yardımcı antrenörü Tomas'ın başına geçtiği Antalyaspor'u 2. yarıda Clichy ve Aleksic'le bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir, yenilmezlik serisini de 11 maça yükseltti. 25 puana ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde sürdürdü. Akdeniz ekibi ise ligdeki son 6 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-beyazlılar, 7. haftada F.Bahçe'yi Kadıköy'de yendiği maçtan sonra 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
BAŞAKŞEHİR HAK ETTİ
Antalya Hocası Tomas, "Doğru yoldayız. Devre arası birkaç transferle inşallah daha iyi olacağız. Başakşehir bugün kazanmayı hak etti" diye konuştu.
OKAN BURUK İSYAN ETTİ
Başakşehir'de Okan Buruk, "İrfan'a yapılan faulde kırmızı verilmeliydi, ayağı kırılabilirdi. VAR uyarmalıydı, söylemiyorsa iyi niyetinden şüphe ederim" dedi.
- 2.12.2019
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