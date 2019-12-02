Şehir yara sardı

Turuncu-lacivertliler, eski yardımcı antrenörü Tomas'ın başına geçtiği Antalyaspor'u 2. yarıda Clichy ve Aleksic'le bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir, yenilmezlik serisini de 11 maça yükseltti. 25 puana ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde sürdürdü. Akdeniz ekibi ise ligdeki son 6 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-beyazlılar, 7. haftada F.Bahçe'yi Kadıköy'de yendiği maçtan sonra 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı.



BAŞAKŞEHİR HAK ETTİ

Antalya Hocası Tomas, "Doğru yoldayız. Devre arası birkaç transferle inşallah daha iyi olacağız. Başakşehir bugün kazanmayı hak etti" diye konuştu.



OKAN BURUK İSYAN ETTİ

Başakşehir'de Okan Buruk, "İrfan'a yapılan faulde kırmızı verilmeliydi, ayağı kırılabilirdi. VAR uyarmalıydı, söylemiyorsa iyi niyetinden şüphe ederim" dedi.