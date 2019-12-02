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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Şehir yara sardı

Şehir yara sardı

Hafta içinde Avrupa Ligi'nde karşısında ağır bir yenilgi alan , ligde dolu dizgin ilerliyor. Avrupa’da Roma’ya kaybeden Başakşehir, ’yı Clichy ve ’le devirdi, yarışı sürdürdü.

Turuncu-lacivertliler, eski yardımcı antrenörü Tomas'ın başına geçtiği Antalyaspor'u 2. yarıda Clichy ve 'le bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Üst üste 3. galibiyetini alan , yenilmezlik serisini de 11 maça yükseltti. 25 puana ulaşan 'un öğrencileri, şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde sürdürdü. ekibi ise ligdeki son 6 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-beyazlılar, 7. haftada F.Bahçe'yi 'de yendiği maçtan sonra 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

BAŞAKŞEHİR HAK ETTİ
Hocası Tomas, "Doğru yoldayız. Devre arası birkaç transferle inşallah daha iyi olacağız. Başakşehir bugün kazanmayı hak etti" diye konuştu.

OKAN BURUK İSYAN ETTİ
Başakşehir'de Okan Buruk, "İrfan'a yapılan faulde kırmızı verilmeliydi, ayağı kırılabilirdi. VAR uyarmalıydı, söylemiyorsa iyi niyetinden şüphe ederim" dedi.

  1. 2.12.2019
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