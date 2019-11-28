Başkan Erdoğan Başakşehir-Roma maçını izledi
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Roma ile karşılaşan Medipol Başakşehir'in mücadelesini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tribünden takip etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında İtalya ekibi Roma'yı konuk ettiği karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izliyor.
Başkan Erdoğan, protokol tribününde mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer yetkililer ile birlikte takip ediyor.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 22:11
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Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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