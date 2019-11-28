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28 Kasım 2019, Perşembe
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Başkan Erdoğan Başakşehir-Roma maçını izledi

Başkan Erdoğan Başakşehir-Roma maçını izledi

Avrupa Ligi'nde sahasında Roma ile karşılaşan Medipol Başakşehir'in mücadelesini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tribünden takip etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında İtalya ekibi Roma'yı konuk ettiği karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izliyor.

Başkan Erdoğan, protokol tribününde mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililer ile birlikte takip ediyor.

  1. 28.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 22:11
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