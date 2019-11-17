Medipol Başakşehir Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınmayla başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, orta-şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 17.11.2019
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