Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi son dakika gelişmesi! Emre Belözoğlu, Arda Turan...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak 'şampiyonluk maçı' öncesinde Emre Belözoğlu'nun durumu merak konusu oldu. Hafta başından bu yana takımla çalışmalara katılmayan Emre Belözoğlu ve durumu belirsizliğini koruyan diğer isim Arda Turan Galatasaray'a karşı sahada olacak mı? İşte son bilgiler...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki kritik maçta yarın Galatasaray'a konuk olacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı mücadele Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN DURUMU BELİRSİZ
Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde tedavisi süren kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.
İstanbul ekibinin, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.
Yoğun bir tedavi programı uygulanan deneyimli futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
EPUREANU, DEMBA BA VE ARDA...
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 2 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Senegalli golcü Demba Ba. Arda Turan'ın durumu ise kritik...
- 18.05.2019
- Güncelleme: 18.05.2019 13:37
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi son dakika gelişmesi! Emre Belözoğlu, Arda Turan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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