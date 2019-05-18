Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi son dakika gelişmesi! Emre Belözoğlu, Arda Turan...
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Başakşehir'de maçı öncesi son dakika gelişmesi! , ...

Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi son dakika gelişmesi! Emre Belözoğlu, Arda Turan...

'in 33. haftasında ile Başakşehir arasında oynanacak 'şampiyonluk maçı' öncesinde 'nun durumu merak konusu oldu. Hafta başından bu yana takımla çalışmalara katılmayan Emre Belözoğlu ve durumu belirsizliğini koruyan diğer isim Galatasaray'a karşı sahada olacak mı? İşte son bilgiler...

'in 33. haftasında , şampiyonluk yolundaki kritik maçta yarın 'a konuk olacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı mücadele Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN DURUMU BELİRSİZ

Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde tedavisi süren kaptan 'nun durumu belirsizliğini koruyor.

İstanbul ekibinin, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.

Yoğun bir tedavi programı uygulanan deneyimli futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 2 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Moldovalı stoper ve Senegalli golcü . 'ın durumu ise kritik...

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  1. 18.05.2019
  2. Güncelleme: 18.05.2019 13:37
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