Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi çarpıcı detay!
Galatasaray ve Başakşehir Süper Lig'in 33.haftasında karşı karşıya geliyor. Belki de şampiyonun belirleneceği karşılaşma aynı zaman Fatih Terim ve Abdullah Avcı arasında bir taktik savaşına sahne olacak. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları arasında yaptığımız karşılaştırmalar da dikkat çeken pek çok detay göze çarpıyor.
İki takımın kalesinde de tecrübeli isimler bulunuyor. Galatasaray'ın file bekçisi Muslera ve Medipol Başakşehir kaleci Mert ligde 32'şer maçta görev alırken. Muslera 31, Mert ise 19 kez topu filelerinde gördü. Uruguaylı kaleci Muslera kalesine gelen şutların %75'nde Mert ise %81'nde başırılı olurken Muslera 31, Mert ise 19 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak sezon başında sarı-kırmızılıların savunma problemi Muslera'nın istatistiklerine doğrudan etki ettiğinden dolayı seçimimiz Galatasaraylı Muslera'dan yana.
Marcao ve Mahmut eşleşmesi için çok net konuşmak mümkün değil. Galatasaraylı Marcao 13 maçta forma giymişken, Mahmut 30 kez forma şansı buldu. Ancak çıktıkları karşılaşmmada Marcao'nun ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Başakşehir'in savunmacısı Mahmut, her maç üzerine koyarak ilerlese de Marcao tecrübesi ve hırsıyla bu eşleşmenin bize göre galibi.
Galatasay'ın tecrübeli savunmacısı Mariano ve Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Caiçara'nın ligde forma buldukları karşılaşma sayısı oldukça yakın. Bu mücadelelerde Mariano 5 asist yaparken, Caiçara 2 kez gol pası verdi. Pas yüzdelerinde ise Caiçara %86 iken Mariano %83 başarı gösterdi. Mariano bazı karşılaşmalarda çok iyi performanslar verirken, bazı maçlarda vasatın üstüne çıkamıyor. Zorlu bir eşleşme olsa da az bir farklı Caiçara bu eşleşmenin öne çıkan ismi.