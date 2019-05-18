Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi çarpıcı detay!

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasın liderlik koltuğunu paylaşan Galatasaray ve Medipol Başakşehir karşılaşacak. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşmada iki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mıtroglou ve Emre Akbaba kadroda olmayacak. Başakşehir'de ise Epureanu ve Demba Ba karşılaşmada forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu kritik mücadele aynı zamanda Fatih Terim ve Abdullah Avcı arasında taktiksel bir mücadeleye de sahne olacak. Peki tecrübeli çalıştırıcılar sahada hangi isimlere forma verecek? Takımlar hangi dizilim ile sahada yer alacak? Dev mücadele öncesi iki takım mevkidaşlarını sizler için karşılaştırdık ve yorumladık. İşte o isimler...

18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:52 Güncelleme: 18.05.2019 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





