Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi çarpıcı detay! - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi çarpıcı detay!

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasın liderlik koltuğunu paylaşan Galatasaray ve Medipol Başakşehir karşılaşacak. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşmada iki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mıtroglou ve Emre Akbaba kadroda olmayacak. Başakşehir'de ise Epureanu ve Demba Ba karşılaşmada forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu kritik mücadele aynı zamanda Fatih Terim ve Abdullah Avcı arasında taktiksel bir mücadeleye de sahne olacak. Peki tecrübeli çalıştırıcılar sahada hangi isimlere forma verecek? Takımlar hangi dizilim ile sahada yer alacak? Dev mücadele öncesi iki takım mevkidaşlarını sizler için karşılaştırdık ve yorumladık. İşte o isimler...
18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:52 Güncelleme: 18.05.2019 12:56
Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi çarpıcı detay!

Galatasaray ve Başakşehir Süper Lig'in 33.haftasında karşı karşıya geliyor. Belki de şampiyonun belirleneceği karşılaşma aynı zaman Fatih Terim ve Abdullah Avcı arasında bir taktik savaşına sahne olacak. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları arasında yaptığımız karşılaştırmalar da dikkat çeken pek çok detay göze çarpıyor.

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Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi çarpıcı detay!

İki takımın kalesinde de tecrübeli isimler bulunuyor. Galatasaray'ın file bekçisi Muslera ve Medipol Başakşehir kaleci Mert ligde 32'şer maçta görev alırken. Muslera 31, Mert ise 19 kez topu filelerinde gördü. Uruguaylı kaleci Muslera kalesine gelen şutların %75'nde Mert ise %81'nde başırılı olurken Muslera 31, Mert ise 19 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak sezon başında sarı-kırmızılıların savunma problemi Muslera'nın istatistiklerine doğrudan etki ettiğinden dolayı seçimimiz Galatasaraylı Muslera'dan yana.

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi çarpıcı detay!

Marcao ve Mahmut eşleşmesi için çok net konuşmak mümkün değil. Galatasaraylı Marcao 13 maçta forma giymişken, Mahmut 30 kez forma şansı buldu. Ancak çıktıkları karşılaşmmada Marcao'nun ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Başakşehir'in savunmacısı Mahmut, her maç üzerine koyarak ilerlese de Marcao tecrübesi ve hırsıyla bu eşleşmenin bize göre galibi.

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi çarpıcı detay!

Galatasay'ın tecrübeli savunmacısı Mariano ve Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Caiçara'nın ligde forma buldukları karşılaşma sayısı oldukça yakın. Bu mücadelelerde Mariano 5 asist yaparken, Caiçara 2 kez gol pası verdi. Pas yüzdelerinde ise Caiçara %86 iken Mariano %83 başarı gösterdi. Mariano bazı karşılaşmalarda çok iyi performanslar verirken, bazı maçlarda vasatın üstüne çıkamıyor. Zorlu bir eşleşme olsa da az bir farklı Caiçara bu eşleşmenin öne çıkan ismi.

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi çarpıcı detay!

Emre Belözoğlu'nun karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini korurken Emre'nin yokluğunda Abdullah Avcı Gökhan İnler'e ilk 11'de yer verebilir. Galatasaray'ın kilit isimlerinden Fernando bu eşleşmenin mutlak galibi.

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