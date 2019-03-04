Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
04 Mart 2019, Pazartesi
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'de maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Futbol Takımı, 'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Evkur mücadelesinde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı 5'e 2 pas çalışması ile sürdürdü. Koşu çalışmasının ardından gerçekleştirilen sonuçlandırma çalışması ile antrenman sona erdi.

Yarını izinli geçirecek turuncu-lacivertli ekip, maçı hazırlıklarını 6 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

  1. 04.03.2019
  2. Güncelleme: 04.03.2019 15:34
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