Masterchef ödül oyunu | 30 Ekim Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Masterchef'te 30 Ekim Perşembe günü ödül oyunu oynanacak. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan şefe ödül olarak 100 bin TL para ödülü ile İtalya gastronomi turu verilecek. Derin yağda kızaran yemekler konseptinde kalamar tava, arnavut ciğeri, Buffalo wings ve şırdan çeşitlerinden en güzelini yapmak için yarışan yarışmacılardan hangisi ödülü aldı? Seyircilerin merak ettiği soruları haberimizde cevapladık.

30 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

30 Ekim Perşembe günü oynanan ödül oyununda bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'ten en yüsek puanı alan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Masterchef'te haftanın eleme adayları şöyle: Barış, Ayten, Aslı, Sümeyye, Mert ve Çağlar.