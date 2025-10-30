CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Masterchef ödül oyunu | 30 Ekim Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef ödül oyunu | 30 Ekim Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlık heyecanı başlıyor. Artık yarışmacıların tamamı, sadece kendileri için yarışacak. 30 Ekim Perşembe günü yayımlanan fragmanda, kazananın ödülü 100 bin TL para ödülü ve Danilo şef ile İtalya gastronomi turu olarak açıklandı. Heyecan dolu bölümde Mehmet, Somer ve Danilo şefin en çok kimin yemeğini beğendiği merak konusu. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 13:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef ödül oyunu | 30 Ekim Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te 30 Ekim Perşembe günü ödül oyunu oynanacak. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan şefe ödül olarak 100 bin TL para ödülü ile İtalya gastronomi turu verilecek. Derin yağda kızaran yemekler konseptinde kalamar tava, arnavut ciğeri, Buffalo wings ve şırdan çeşitlerinden en güzelini yapmak için yarışan yarışmacılardan hangisi ödülü aldı? Seyircilerin merak ettiği soruları haberimizde cevapladık.

Masterchef ödül oyunu 30 Ekim

30 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

30 Ekim Perşembe günü oynanan ödül oyununda bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'ten en yüsek puanı alan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Masterchef 100 bin TL'yi kim kazandı?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Masterchef'te haftanın eleme adayları şöyle: Barış, Ayten, Aslı, Sümeyye, Mert ve Çağlar.

ASpor CANLI YAYIN

Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor | CANLI
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pisa-Lazio maçı detayları! Pisa-Lazio maçı detayları! 13:19
Bouchouari: Gol atmaktansa asist yapmayı seviyorum Bouchouari: Gol atmaktansa asist yapmayı seviyorum 12:52
Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? 12:41
G.Saray'a Anguissa şoku! G.Saray'a Anguissa şoku! 12:14
Derbi öncesi Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu Derbi öncesi Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu 10:42
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları 10:47
Daha Eski
Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 10:55
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! 10:56
Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde! Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde! 11:17
Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı detayları! Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı detayları! 11:34
Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı detayları! Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı detayları! 12:03
Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor | CANLI Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor | CANLI 12:06