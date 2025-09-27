CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Hafta sonunun en şanslı burçları! Hafta sonunda şahane haberler alacak burçlar hangileri?

Hafta sonunun en şanslı burçları! Hafta sonunda şahane haberler alacak burçlar hangileri?

Hafta sonu burç yorumları merakla araştırılıyor. Peki, hangi burçları güzel gelişmeler bekliyor? Hafta sonunda şahane haberler alacak burçlar belli oldu. Aslan, Kova, Başak, Oğlak, İkizler ve Yay burçları sürprizlerle dolu bir haftasonuna adım atıyor. İşte detaylar…

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 09:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hafta sonunun en şanslı burçları! Hafta sonunda şahane haberler alacak burçlar hangileri?

Astrolojiye ilgi duyanların gözü bu hafta sonuna çevrildi. Çünkü bazı burçlar için çok özel haberler yolda. Hafta sonunda şanslı burçlar hangileri, kimler müjdeli haberler alacak? Aslan, Kova, Başak, Oğlak, İkizler ve Yay burçlarını keyifli gelişmeler bekliyor.

🔮HAFTA SONUNDA ŞAHANE HABERLER ALACAK BURÇLAR HANGİLERİ?

Aslan Burcu

Hafta sonu Aslan burçları için sürprizlerle dolu olacak. Hem iş hayatında hem de özel yaşamda yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Özellikle uzun süredir beklediğiniz bir haber sizi çok mutlu edebilir.

Kova Burcu

Kova burçları için sosyal çevreden gelecek destek ön planda. Yeni tanışmalar, dostlarla güzel sohbetler ve beklenmedik bir fırsat gündeme gelebilir. Hafta sonunda olumlu haberlerle moral bulacaksınız.

Başak Burcu

Başaklar, kariyer odaklı konularda güçlü gelişmeler yaşayabilir. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda beklediğiniz geri dönüşü alabilirsiniz. Hafta sonu sizin için başarı ve tatmin duygusuyla geçecek.

Oğlak Burcu

Oğlaklar için hafta sonu finansal anlamda güzel haberler var. Yeni bir yatırım fırsatı ya da uzun süredir beklenen bir ödemeyle yüzünüz gülecek. Aile içinden gelen sürpriz gelişmeler de sizi mutlu edebilir.

İkizler Burcu

İkizler için iletişim kanalları açılıyor. Beklediğiniz telefon, mail ya da görüşme nihayet gerçekleşebilir. Sosyal hayatınızda da keyifli sürprizler sizi bekliyor. Hafta sonunda yüzünüzü güldüren haberler kapınızı çalacak.

Yay Burcu

Yay burçları için hafta sonu hareketli ve enerjik geçecek. Uzaklardan gelecek bir haber ya da yolculuk fırsatı gündeminizi değiştirebilir. Sizi motive edecek gelişmeler, geleceğe dair umutlarınızı artıracak.

Menajeri açıkladı! Szymanski ve Mourinho...
Duran ile ilgili şoke eden iddia!
DİĞER
Sergen Yalçın 10’u buldu, 1’i kaldı! Deneyimli teknik adamdan kadro kararı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Maçın ardından dikkat çeken sözler!
Tedesco'nun F.Bahçe'deki kariyeri o maça bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F. Karagümrük - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! F. Karagümrük - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! 09:47
Maçın ardından dikkat çeken sözler! Maçın ardından dikkat çeken sözler! 08:53
Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 08:31
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:01
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:00
Duran ile ilgili şoke eden iddia! Duran ile ilgili şoke eden iddia! 00:35
Daha Eski
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! 00:05
G.Saray 7'de 7 yaptı! G.Saray 7'de 7 yaptı! 00:05
Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi 00:05
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 00:05