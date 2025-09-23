GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 23 Eylül Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Gelinim Mutfakta, her gün olduğu gibi 23 Eylül’de de heyecan dolu anlara sahne oldu. İzleyicilerin en çok merak ettiği soruların başında ise Gelinim Mutfakta puan durumu 23 Eylül sonuçları geliyor. Peki, 23 Eylül Salı Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu? İşte detaylar!

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 14:33
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 EYLÜL | 23 Eylül Gelinim Mutfakta puan tablosu gün sonunda açıklanacak. Yarışmacılar tüm hünerlerini sergilerken, kayınvalideler tarafından verilen puanlar sonucu sıralama netleşecek. Her gün olduğu gibi bugün de yüksek puanı alan gelin, çeyrek altının sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 23 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 EYLÜL

23 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu gün sonunda açıklanacak ve en yüksek puanı alan yarışmacı gün birincisi olacak. Böylece çeyrek altının sahibi de belli olacak. Yarışmayı takip edenler için güncel puanlar ve birincinin ismi açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 EYLÜL

Miyase- 20 puan

Hanife- 17 puan

Tuğba- 14 puan

Kader- 5 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

