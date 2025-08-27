CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Macera Ormanı (Jungle Cruise) filminin konusu ne? Macera Ormanı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Macera Ormanı (Jungle Cruise) filminin konusu ne? Macera Ormanı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra'nın oturduğu ve başrollerini Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons'un paylaştığı Macera Ormanı filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Macera ve aile filmi türündeki 2021 yapımı Macera Ormanı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Macera Ormanı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 13:19
Macera Ormanı (Jungle Cruise) filminin konusu ne? Macera Ormanı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Macera Ormanı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Jaume Collet-Serra'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Macera Ormanı filminin konusu ne? Macera Ormanı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MACERA ORMANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Jungle Cruise, tıbbın geleceğini değiştirecek olan bir ağacı bulmak için zorlu bir maceraya atılan bir bilim insanı ve kaptanın hikayesini konu ediyor. Bilim insanı olan Lily Houghton, yeni bir görev ile karşı karşıyadır. Efsaneye göre Amazon'da iyileştirme güçlerine sahip olan bir ağaç vardır ve Lily o ağacı bulmaya kararlıdır. Bunun için Amazon ormanlarına seyahat eden Lily, nehirde bulunan bir geçide ulaşabilmek için Frank'in köhne ama çekici teknesi La Quila'yı kiralamak zorunda kalır. Macera dolu bir yolculuğa çıkan Frank ve Lily, yağmur ormanlarının güzelliğinde saklanan bir çok tehlikeyle karşı karşıya kalır.

MACERA ORMANI OYUNCULARI KİM?

Emily Blunt

Dwayne Johnson

Jack Whitehall

Jesse Plemons

Édgar Ramírez

Paul Giamatti

Veronica Falcón

Dani Rovira

Raphael Alejandro

Philipp Maximilian

Quim Gutiérrez

Andy Nyman

Romualdo Castillo

Mark Ashworth

James Quattrochi

Michael H. Cole

Sebastian Blunt

Allan Poppleton

Peter Luis Zimmerman

Keith Arthur Bolden

Faith Fay

Ilana Kohanchi

Dany Garcia

Pedro Haro

Nicholas Ryan Hernandez

Christina Souza

Stephen Dunlevy

Dan Dargan Carter

Justin Randell Brooke

Madeline Brumby

Emily Marie Palmer

Alfredo Tavares

Annika Pampel

Danny Pardo

Pedro Lopez

Ben Jenkin

Brooke Jaye Taylor

Glenn Ficarra

James William Ballard

Stephan Goldbach

Piper Collins

Garrett Miller

Sulem Calderon

Michael Cole

Sala Baker

David Lengel

Mariama Diallo

Ryan Dinning

John Requa

MACERA ORMANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Macera Ormanı filminin yapım yılı 2021'dir.

