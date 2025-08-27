Macera Ormanı (Jungle Cruise) filminin konusu ne? Macera Ormanı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Macera Ormanı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Jaume Collet-Serra'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Macera Ormanı filminin konusu ne? Macera Ormanı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MACERA ORMANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Jungle Cruise, tıbbın geleceğini değiştirecek olan bir ağacı bulmak için zorlu bir maceraya atılan bir bilim insanı ve kaptanın hikayesini konu ediyor. Bilim insanı olan Lily Houghton, yeni bir görev ile karşı karşıyadır. Efsaneye göre Amazon'da iyileştirme güçlerine sahip olan bir ağaç vardır ve Lily o ağacı bulmaya kararlıdır. Bunun için Amazon ormanlarına seyahat eden Lily, nehirde bulunan bir geçide ulaşabilmek için Frank'in köhne ama çekici teknesi La Quila'yı kiralamak zorunda kalır. Macera dolu bir yolculuğa çıkan Frank ve Lily, yağmur ormanlarının güzelliğinde saklanan bir çok tehlikeyle karşı karşıya kalır.

MACERA ORMANI OYUNCULARI KİM?

MACERA ORMANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Macera Ormanı filminin yapım yılı 2021'dir.