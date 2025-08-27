Macera Ormanı (Jungle Cruise) filminin konusu ne? Macera Ormanı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Macera Ormanı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Jaume Collet-Serra'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Macera Ormanı filminin konusu ne? Macera Ormanı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
MACERA ORMANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Jungle Cruise, tıbbın geleceğini değiştirecek olan bir ağacı bulmak için zorlu bir maceraya atılan bir bilim insanı ve kaptanın hikayesini konu ediyor. Bilim insanı olan Lily Houghton, yeni bir görev ile karşı karşıyadır. Efsaneye göre Amazon'da iyileştirme güçlerine sahip olan bir ağaç vardır ve Lily o ağacı bulmaya kararlıdır. Bunun için Amazon ormanlarına seyahat eden Lily, nehirde bulunan bir geçide ulaşabilmek için Frank'in köhne ama çekici teknesi La Quila'yı kiralamak zorunda kalır. Macera dolu bir yolculuğa çıkan Frank ve Lily, yağmur ormanlarının güzelliğinde saklanan bir çok tehlikeyle karşı karşıya kalır.
MACERA ORMANI OYUNCULARI KİM?
Emily Blunt
Dwayne Johnson
Jack Whitehall
Jesse Plemons
Édgar Ramírez
Paul Giamatti
Veronica Falcón
Dani Rovira
Raphael Alejandro
Philipp Maximilian
Quim Gutiérrez
Andy Nyman
Romualdo Castillo
Mark Ashworth
James Quattrochi
Michael H. Cole
Sebastian Blunt
Allan Poppleton
Peter Luis Zimmerman
Keith Arthur Bolden
Faith Fay
Ilana Kohanchi
Dany Garcia
Pedro Haro
Nicholas Ryan Hernandez
Christina Souza
Stephen Dunlevy
Dan Dargan Carter
Justin Randell Brooke
Madeline Brumby
Emily Marie Palmer
Alfredo Tavares
Annika Pampel
Danny Pardo
Pedro Lopez
Ben Jenkin
Brooke Jaye Taylor
Glenn Ficarra
James William Ballard
Stephan Goldbach
Piper Collins
Garrett Miller
Sulem Calderon
Michael Cole
Sala Baker
David Lengel
Mariama Diallo
Ryan Dinning
John Requa
MACERA ORMANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Macera Ormanı filminin yapım yılı 2021'dir.