Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Mayıs 2025 Ezgi ve Reyhan diskalifiye oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 28 MAYIS | Gelinim Mutfakta'nın 1633. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 28 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 28 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

28 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını alan gelin gelin henüz belli olmadı. Çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ VE REYHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

28 Mayıs Çarşamba tarihli 1633. bölümün fragmanında Aslı Hünel, kayınvalide Reyhan'ın çekimden önce stüdyoya girdiğini ve yemek malzemelerine baktığını belirtti. Bunun diskalifiye sebebi olduğunu ifade eden Hünel "Gelinim mutfakta macerası sizin için sona erdi. Sizi alkışlarla uğurluyorum" dedi. Gözyaşlarına boğulan Ezgi gelin, "Buraya 3. kez şampiyon olmaya geldim, sayesinde yaşayamadım. Teşekkür ederim." sözleriyle programa veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 27 Mayıs Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Nur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 19-23 Mayıs haftası Cuma günü kaynanalardan en yüksek puanı alarak 10 altın bileziği kazanan gelin Sahra oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 19-23 Mayıs haftası Cuma günü programa veda eden isim Gizem gelin oldu.