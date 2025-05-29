Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 29 Mayıs 2025

GELİNİM MUTFAKTA 29 MAYIS | Gelinim Mutfakta'nın 1634. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 29 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 29 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

29 Mayıs Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alan gelin henüz belli olmadı. Çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 27 Mayıs Çarşamba haftanın ilk gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Nur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 19-23 Mayıs haftası Cuma günü kaynanalardan en yüksek puanı alarak 10 altın bileziği kazanan gelin Sahra oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 19-23 Mayıs haftası Cuma günü programa veda eden isim Gizem gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 MAYIS 2025

NUR: 21

SAHRA: 16

EZGİ: 16

GİZEM: 10