Survivor dokunulmazlık oyunu 17 Mayıs | 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor hız kesmeden devam ediyor. 17 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı, All Star ve Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geliyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmış ve eleme adayı Meryem olmuştu. İşte Survivor'da 17 Mayıs Cumartesi günü yaşananlar...

2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Mayıs Cumartesi günü oynanan 2. dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımlar, eleme potasına yarışmacı göndermemek için tüm güçlerini parkura yansıtacak. Cuma günü Gönüllüler, ilk dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmuştu. Acun Ilıcalı'nın bu sezon tanıttığı yeni kurallar, parkurda sürpriz anlara yol açabilir. Özellikle, atışların ve bayrak yarışlarının belirleyici olduğu geçmiş oyunlar, cuma günkü mücadelede de stratejik hamlelerin önemini ortaya koyuyor. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kazanan isim akşam saatlerinde belli olacak.

SURVIVOR'DA CUMA GÜNÜ NE OLDU?

16 Mayıs 2025 Cuma akşamı yayınlanan Survivor son bölümünde, takımlar dokunulmazlığı kazanmak için oyunu için mücadele etti. Gönüllüler takımı, üstün performansıyla ödülü kazanırken, All Star takımı ise moral kaybı yaşadı. İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya arasındaki tartışma devam ederken gecenin sonunda eleme adayı Meryem oldu.