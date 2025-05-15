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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Survivor 15 Mayıs eleme düellosu | Kim elendi, eleme düellosunu kim kazandı?

Survivor 15 Mayıs eleme düellosu | Kim elendi, eleme düellosunu kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın bu akşamki bölümünde düello heyecanı yaşanıyor. 2025 All Star-Gönüllüler eleme düellosunda kazanacak yarışmacı ve programa veda edecek isim büyük merakla takip ediliyor. 15 Mayıs Perşembe günü yayımlanan fragmana göre, eleme düellosunda kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Peki, bu haftanın eleme adayları kimler? 15 Mayıs eleme düellosunu kim kazandı? Kim elendi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 14:35 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 14:38
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Survivor 15 Mayıs eleme düellosu | Kim elendi, eleme düellosunu kim kazandı?

SURVİVOR 15 MAYIS ELEME DÜELLOSU | Survivor'da All Star-Gönüllüler birbirleriyle yarışırken eleme günü geldikçe rekabet artıyor. Potadaki yarışmacılar adada kalma mücadelesi için parkurda ter dökerken 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak eleme düellosunu bekleyen seyirciler, heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Bu hafta erkekler potasında yapılacak elemede kimin kazanacağı ise en büyük merak konusu. İşte detaylar...

SURVIVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 15 Mayıs Perşembe günü yayımlanacak bölümünde eleme düellosunu kazanan isim henüz bilinmiyor. Ancak 13 Mayıs'ta kırmızı takım, erkekler haftasının 2. dokunulmazlık oyununu kazanarak rahat bir nefes aldı. Ancak mavi takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmadı; Sedat Kapurtu potada kalmaya devam etti. 12 Mayıs'ta ise kırmızı takım, 1. dokunulmazlık oyununu kazanmış, mavi takımda Sedat eleme adayı olmuştu. Kadınlar haftasında ise 8 Mayıs'ta Sevgi İme, mavi takımın oylarıyla potaya girmişti. Bu sonuçlar, 15 Mayıs eleme düellosunun hangi yarışmacılar arasında geçebileceğine dair ipuçları verse de eleme düellosunu kazanan yarışmacı bölüm sonunda belli olacak.

SURVIVOR ELEME DÜELLOSUNDA KİM ELENDİ?

15 Mayıs bölümünde eleme düellosunda kimin elendiği henüz bilinmese de elemenin erkekler potasında gerçekleşmesi bekleniyor. Sedat Kapurtu, önceki konseylerde sıkça potaya çıkan isimlerden biri. Ayrıca, geçmiş bölümlerde Yusuf ve Volkan gibi isimler de eleme düellolarında mücadele etmişti. Kadınlar potasında ise Sevgi, Meryem, Ayşe ve Dilşah gibi isimler sıkça adlarından söz ettirdi. Bölüm sonunda eleme düellosunu kazanan ve elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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