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Haberler Magazin Önemsiz Biri (Nobody) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? - Önemsiz Biri hangi yıl çekildi?

Önemsiz Biri (Nobody) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? - Önemsiz Biri hangi yıl çekildi?

İlk kez 2021'de vizyona giren Önemsiz Biri filmi merak konusu oldu. Orijinal ismi Nobody olan filmin yönetmen koltuğunda Ilya Naishuller yer alıyor. Peki, Önemsiz Biri (Nobody) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 17:50
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Önemsiz Biri (Nobody) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? - Önemsiz Biri hangi yıl çekildi?

Senaryosunu Derek Kolstad'ın kaleme aldığı Önemsiz Biri (Nobody) filmi izleyiciler tarafından dikkat çekti. Zengin oyuncu kadrosuna sahip film ilk kez 2021'de vizyona girmişti. Önemsiz Biri (Nobody) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı haberimizde...

ÖNEMSİZ BİRİ (NOBODY) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hutch Mansell, karısı Becca ve oğlu Blake ile banliyöde yaşayan bir admadır. Ailenin sıradan yaşamı bir gece iki hırsızın evlerine girmesiyle alt üst olur. Hutch daha büyük bir şiddetin yaşanmasını önlemek için hırsızlara karşı tepkisiz kalır. Ancak onun ailesini savunmaması oğlu ve karısının kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Yaşanan bu olay, Hutch'ın yıllardır içinde bastırdığı bazı duyguların harekete geçmesine neden olur. Yumruk, silah sesleri olan bir dünyaya dahil olan Hutch, bir daha önemsiz biri gibi hafife alınmayacağından emin olmaya çalışır.

ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİ OYUNCULARI

Bob Odenkirk

Aleksey Serebryakov

Connie Nielsen

Christopher Lloyd

RZA

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