  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Kasım Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Kasım Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Derya Hanım oldu. Derya Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 6 Kasım puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 18:50 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 19:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Kasım Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Derya Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 6 Kasım 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DERYA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Kasım yarışmacısı Derya Hanım oldu. Derya Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selma: 5

Duygu: 4

Ümitcan: 4

Şükrü: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞÜKRÜ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Kasım yarışmacısı Şükrü Bey oldu. Şükrü Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selma: 4

Duygu: 5

Ümitcan: 5

Derya: 6

Beşiktaş - Malmö | CANLI İZLE
Beşiktaş tribünlerinden Filistin'e destek!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir, Canfeza’nın kendisini gerçekten istemediğine inandı!
Trump kazandı Harris’in milyarderleri ve Hollywood kaybetti! Elon Musk’a kabinede görev
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
"4 maçta 6 puan"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 18:17
Beşiktaş - Malmö | CANLI İZLE Beşiktaş - Malmö | CANLI İZLE 18:02
"4 maçta 6 puan" "4 maçta 6 puan" 17:58
A Milli Takımımıza yeni kan! A Milli Takımımıza yeni kan! 17:49
Beşiktaş - Malmö | İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Malmö | İlk 11'ler belli oldu! 16:53
G.Saraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor G.Saraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor 16:49
Daha Eski
Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! 16:42
Okan Buruk: Tek büyük hedef final oynamak Okan Buruk: Tek büyük hedef final oynamak 16:36
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri 16:14
Bizim Çocuklar'ın rakibi Galler'in aday kadrosu açıklandı Bizim Çocuklar'ın rakibi Galler'in aday kadrosu açıklandı 15:57
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 15:53
Trabzonspor taktik çalıştı Trabzonspor taktik çalıştı 15:50