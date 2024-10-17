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Top Gun: Maverick filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Top Gun: Maverick filmi hangi yıl çekildi?

Başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un yer aldığı, Top Gun: Maverick yılın en çok hasılat yapan filmleri arasında yer almaya aday durumda. Filin yönetmenliğini Joseph Kosinski üstlenirken, 170 Milyon Dolar bütçe ile çekildi. Filmin oyuncu kadrosu, konusu ve tüm detayları merak ediliyor. Peki, Top Gun: Maverick filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Top Gun: Maverick filmi yönetmeni kim?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:35 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 17:34
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Top Gun: Maverick filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Top Gun: Maverick filmi hangi yıl çekildi?

ABD'li yapımcı Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği 1986 yapımı Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick'in detayları sinemaseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

TOP GUN: MAVERICK'İN KONUSU NE?

Amerika Birleşik Devletleri donanmasına 30 yılını veren Pate Moverick, hava kuvvetlerine yeniden katılır ve özel bir görev için Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi eğitmek zorundadır. Bu durum en büyük korkularıyla yüzleşmesini sağlar.

TOP GUN: MAVERICK'İN OYUNCULARI KİMLER?

  • Tom Cruise: Pete Mitchell
  • Miles Teller: Bradley Bradshaw
  • Val Kilmer: Tom Kazansky
  • Jennifer Connelly: Penny Benjamin
  • Glen Powell: Hangman
  • Monica Barbaro: Phoenix
  • Jon Hamm: Vice
  • Ed Harris: Rear admiral
  • Jean Louisa Kelly: Sarah Kazansky
  • Lewis Pullman: Bob
  • Lyliana Wray: Amelia Benjamin
  • Danny Ramirez: Fanboy
  • Manny Jacinto: Fritz
  • Jay Ellis: Payback
  • India Everett: Charles Parnell
  • Bashir Salahuddin
  • Greg Tarzan Davis
  • Jake Picking: lieutenant Brigham
  • Rachel Winfree: Waitress
  • Kara Wang: Lt. Callie 'Halo' Bassett
  • Bob Stephenson: Edward Clayton
  • Roberta Sparta
  • Mark Anthony Cox: Admiral
  • Peter Mark Kendall: Meek Engineer
  • Chelsea Harris: Angela Burke
  • Adam Pepper
  • Raymond Lee: Logan
  • Landon Gordon: Kid in Truck Stop
  • Randy Davison: Naval Aviator

Yönetmeni: Joseph Kosinski

Senarist: Peter Craig; Justin Marks; Ashley Miller; Zack Stentz

Film müziğinin bestecisi: Lady Gaga, Hans Zimmer, Harold Faltermeyer, Lorne Balfe

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