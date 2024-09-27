GELİNİM MUTFAKTA kim elendi 27 Eylül? | Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 27 EYLÜL? | Gelinim Mutfakta'nın 1460. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 27 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 27 EYLÜL KİM ELENDİ?

Hafta boyunca toplanan puanlardan en düşük skora sahip olan ve kayınvalidesiyle birlikte yarışmaya veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda elenen gelin ve kayınvalide açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 27 EYLÜL BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finali sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 27 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 26 Eylül Perşembe günü çeyrek altını Ezgi gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 - 13 Eylül haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9 - 13 Eylül hafta finalinde elenen isim Yasemin gelin oldu.