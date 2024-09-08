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MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 8 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezonun ikinci haftasında yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından bir kişi elenirken yedeklerden ana kadroya girmeye hak kazanan isim ise elenen kişinin yerine geçecek. 8 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 15:00
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 8 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun ikinci haftası geride kaldı. İkinci haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 8 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 8 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 8 EYLÜL 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 8 Eylül Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynanacak. Elenen isim belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

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