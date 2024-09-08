MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 8 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun ikinci haftası geride kaldı. İkinci haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 8 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 8 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 8 EYLÜL 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 8 Eylül Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynanacak. Elenen isim belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.