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Afacanlar Kampta filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Afacanlar Kampta hangi yıl çekildi?

2024'ün ocak ayında vizyona giren Afacanlar Kampta filmi izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Ailecek komedi türünü sevenler için ideal olan filmde pek çok tanıdık sima da yer alıyor. Peki, Afacanlar Kampta filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 16:36
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Afacanlar Kampta filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Afacanlar Kampta hangi yıl çekildi?

Yönetmenliğini Enes Ateş'in üstlendiği Afacanlar Kampta filmi araştırılmaya başladı. Aile ve komedi kategorisinde olan filmde Berat Efe Parlar başrolü üstleniyor. Peki, Afacanlar Kampta filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Afacanlar Kampta hangi yıl çekildi? Merak edilenleri sizler için derledik.

AFACANLAR KAMPTA KONUSU NEDİR?

Babasının AVM'sini hırsızlardan kurtaran Emirhan artık büyümüş ve macera ruhu yerini büyümenin beraberinde getirdiği hayat rutini ve sorumluluklara bırakmıştır. Dedesi Saffet'in şehir dışında bulunan çocuk kampında çalışan Emirhan, kampta tanıştığı 25 çocuk arasında öne çıkan Arda, Esila ve Ömer Emirhan'da kendi maceracı hallerini görür.

Bir gün Amerikalı bir belgesel ekibi, camping için belgeye gelir. Kampın içinde bulunan botanik bahçesi ekibin ilgisini çeker. Bu sıradaa Saffet Dede, şaibeli bir şekilde ayağını kırınca kampın sorumluluğu Emirhan ve kamp çocuklarına kalır. Çok geçmeden belgeselcilerin aslında özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğu ortaya çıkar. Bu durum üzerine kampın sorumlusu olan Emirhan ve çocuklar ile ajanlar arasında zorlu bir macera başlar.

AFACANLAR KAMPTA OYUNCULARI

  • Berat Efe Parlar
  • Bülent Polat
  • Talha Tosun
  • Burak Kut
  • Rastin Paknahad
  • Gürgen Öz

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