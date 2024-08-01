Kurt Wimmer ve Mark Bomback'ın senaryosunu kaleme aldığı Gerçeğe Çağrı filmi izleyicilerin dikkatini çekti. Len Wiseman'ın yönetmenliğinde çekilen filmin oyuncu kadrosunda Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, John Cho ve Bill Nighy'i başı çekiyor. Peki, Gerçeğe Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gerçeğe Çağrı hangi yıl çekildi?

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok sevdiği güzel bir eşi olan ve hayatını sıradan bir işçi olarak kazanan Douglas Quaid, gündelik yaşamından çok sıkılmıştır. Hayatında yaşayabileceği en güzel anların, bir süper ajanın anılarında saklı olduğuna inanır. Ama başvurduğu Rekall şirketinde ortaya çıkan bir prosedür hatasından dolayı belleğine, aranan bir ajanın hafızası yüklenir ve Douglas kendisini hiç ummadığı tehlikeli bir maceranın ortasında bulur.

Peşinde, Cohaagen liderliğini yaptığı bir grup polis vardır. Mecburen bir isyancı ile iş birliği yapar ve yer altındaki karşı direnişin liderine ulaşarak Cohaagen'ı engellemek ister. Yaşadığı gerçekle, zihnindeki hayal arasında kaybolmaya başlar ve şimdi yaşadığı dünyasının kaderi de, kendi gerçek kimliğini bulmasıyla doğru orantılıdır.

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI

Colin Farrell

Kate Beckinsale

Jessica Biel