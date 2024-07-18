Haberler Magazin Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Olanlar Oldu hangi yıl çekildi?

Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Olanlar Oldu hangi yıl çekildi?

Olanlar Oldu filmi komedi severler tarafından dikkat çekti. Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı film 2017 yılında vizyona girmişti. İzleyiciler Olanlar Oldu konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Olanlar Oldu hangi yıl çekildi? sorguları yapıyor. Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 23:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Olanlar Oldu hangi yıl çekildi?

Hakan Algül yönetmenliğinde çekilen Olanlar Oldu filmi araştırılmaya başladı. Olanlar Oldu konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Olanlar Oldu hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları merak ediliyor. İlk kez 20 Ocak 2017 tarihinde vizyona gire filmle ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez bir çekim başlar. Ancak Aslı Döndü Hanım'ın ideal gelini olabilecek midir? Mehtap'ın babası İbrahim'in sinsi planları da Zafer ve ailesinin peşini bırakmayacaktır. Tüm bunların üstüne Aslı'nın eski sevgilisi dde tatile dahil oluverir! Bu tatilde aşk, komedi ve talihsizlikler birbirini kovalayacaktır!

BKM yapımı komedi filminin oyuncu kadrosunda başrolde Ata Demirer yer alırken, kendisine Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen gibi tanınmış isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu komedi filmi Olanlar Oldu'nun senaryosunda da Ata Demirel'in imzası var. Filmin görüntü yönetmenliğini ise Ahmet Sesigürgil üstleniyor.

OLANLAR OLDU OYUNCULARI

Ata Demirer

Tuvana Türkay

Salih Kalyon

Ülkü Duru

Seda Güven

Renan Bilek

Toprak Sergen

G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor
Buruk'tan transfer sözleri!
DİĞER
Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı! İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses’in o pozu!
Osmanlı Devleti'nden derin izler taşıyor... Restorasyon tamamlandı! Yıldız Sarayı'nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak
F.Bahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi!
Cimbom'dan farklı prova!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan transfer sözleri! Buruk'tan transfer sözleri! 22:51
Bakan Bak'tan Hacıosmanoğlu'na tebrik Bakan Bak'tan Hacıosmanoğlu'na tebrik 20:47
Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi 20:19
Trabzonspor'un rakibi belli oldu Trabzonspor'un rakibi belli oldu 20:06
Ertuğrul Doğan: Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor! Ertuğrul Doğan: Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor! 19:38
Mehmet Büyükekşi: Herkes hakkını helal etsin Mehmet Büyükekşi: Herkes hakkını helal etsin 19:28
Daha Eski
İşte Hacıosmanoğlu'nun ilk sözleri İşte Hacıosmanoğlu'nun ilk sözleri 18:54
TFF Başkanı kim oldu? TFF Başkanı kim oldu? 18:36
TFF Başkanı belli oldu TFF Başkanı belli oldu 18:04
Fenerbahçe hazırlık maçı detayları! Fenerbahçe hazırlık maçı detayları! 13:26
Türkiye - İspanya maçı ne zaman? Türkiye - İspanya maçı ne zaman? 13:55
Doğan'dan Meunier ve Onuachu açıklaması Doğan'dan Meunier ve Onuachu açıklaması 14:03