AVENGERS: ENDGAME FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Avengers: Endgame filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yenilmezler 4 (Avangers: Endgame) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Yenilmezler 4 (Avangers: Endgame) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı Marvel filmi Yenilmezler 4 (Avangers: Endgame) detayları haberimizde...

YENİLMEZLER 4 (AVANGERS: ENDGAME) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thanos'un (Josh Brolin) Sonsuzluk Eldiveni'ni ele geçirmesi ve kendi Dünya dengesini kurması nedeniyle süperkahramanlar dahil dünyanın yarısı küle dönüşmüştü. Geriye kalan ve yas tutan Yenilmezler'in as kadrosu Black Widow (Scarlett Johansson), Captain America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth) ve Iron Man'e (Robert Downey Jr.) kuantum bölgesinden gelerek aralarına katılan Ant-Man (Paul Rudd) umut ışığı olacak. İntikam için güçlerini toplayıp son kez savaşacak olan ekibin mücadelesini ve fedakarlıklarını izleyeceğiz. Avengers: Endgame filmi, 26 Nisan 2019'da vizyona girdi.

AVANGERS: ENDGAME FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?