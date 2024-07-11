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Hızlı ve Öfkeli 9 hangi yıl çekildi? | Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Hızlı ve Öfkeli serisinin 9. filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9 izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Filmin hangi yıl çekildiğini ve detayları merak edenler arama motorlarını kullanıyor. Justin Lin yönetmenliğinde çekilen film ilk kez 2021 yılında vizyona girmişti. Peki, Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 22:08
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Hızlı ve Öfkeli 9 hangi yıl çekildi? | Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yönetmen koltuğunda Justin Lin'in oturduğu Hızlı ve Öfkeli 9 filmi merak konusu oldu. Stephen F. Windon'un görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Vin Diesel ve Michelle Rodriguez yer alıyor. Hızlı ve Öfkeli 9 hangi yıl çekildi? Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtları merak edilirken detaylar haberimizde...

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto'nun artık tek önceliği oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

Jordana Brewster

John Cena

Tyrese Gibson

Sung Kang

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