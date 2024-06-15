Haberler Magazin MasterChef yeni sezon 2. bölüm izle | TV 8 MasterChef yeni bölüm

MasterChef yeni sezon 2. bölüm izle | TV 8 MasterChef yeni bölüm

Televizyon yarışmaları arasında en sevilenlerden biri olan MasterChef, Survivor'un sona ermesi ile birlikte yeni sezonuna başladı. Her sezon yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda bu yıl yeni yarışmacılar belirlenecek. En iyi olmak için yarışan yarışmacılar Masterchef önlüğü için yarışacak. MasterChef'te ilk bölüm beğenileri topladı. Yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. İşte MasterChef 2. bölüm izleme linki ve bölüm detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 16:56 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 16:56
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MasterChef yeni sezon 2. bölüm izle | TV 8 MasterChef yeni bölüm

Masterchef yeni sezon başladı ve sevenlerinin hasreti son buldu. Survivor'da finalin yapılmasıyla birlikte Masterchef 2024'ün ne zaman başlayacağı merak konusu olmuş ve ilk bölüm 14 Haziran itibariyle yayınlanmıştı. Masterchef yeni bölüml ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak edilirken Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin sunumuyla ekrana gelen Masterchef yeni sezonu ile ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF 2. NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyenler tarafından beğeniyle takip edilen MasterChef yeni sezon ilk bölüm ve 2. bölüm fragmanı ekranlara geldi. TV8'de yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgi gören MasterChef yeni sezonu, 2. bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. MasterChef yeni sezon yeni bölümü 15 Haziran Cumartesi günü saat 20:00'de TV 8'de yayınlanacak.

MASTERCHEF YENİ SEZON 2. BÖLÜM İZLE | TV 8 MASTERCHEF YENİ BÖLÜM

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