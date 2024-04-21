1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde aynı takımda tek seferde en uzun süre görev yapan teknik direktör kimdir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 NİSAN 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde aynı takımda tek seferde en uzun süre görev yapan teknik direktör kimdir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde aynı takımda tek seferde en uzun süre görev yapan teknik direktör kimdir?

A) Mustafa Denizli

B) Christoph Daum

C) Fatih Terim

D) Gordon Wilne

Cevap: D - Gordon Wilne