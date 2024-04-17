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YEMEKTEYİZ puan tablosu 17 NİSAN Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuğba kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Tuğba Hanım oldu. Tuğba Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuğba kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 17 Nisan puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 19:10 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 19:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 17 NİSAN Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuğba kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Tuğba Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 17 Nisan 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TUĞBA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Nisan yarışmacısı Tuğba Hanım oldu. Tuğba Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yakup: 4

İnci: 4

Zeynep: 4

Batuhan: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Nisan yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

İnci: 7

Batuhan: 5

Tuğba: 5

Yakup: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İNCİ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Nisan yarışmacısı İnci Hanım oldu. İnci Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Tuğba: 5

Batuhan: 4

Zeynep: 6

Yakup: 5

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