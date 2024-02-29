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YEMEKTEYİZ puan tablosu 29 ŞUBAT Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oktay kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Oktay Bey oldu. Oktay Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oktay kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 29 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 19:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 29 ŞUBAT Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oktay kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Oktay Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 29 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ OKTAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Şubat yarışmacısı Oktay Bey oldu. Oktay Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nisanur: 9

Emre: 7

Neslihan: 9

Çiğdem: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NİSANUR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat yarışmacısı Nisanur Hanım oldu. Nisanur Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Neslihan: 2

Oktay: 2

Emre: 3

Çiğdem: 2

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÇİĞDEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat yarışmacısı Çiğdem Hanım oldu. Çiğdem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Oktay: 6

Neslihan: 5

Emre: 7

Nisanur: 8

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NESLİHAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Şubat yarışmacısı Neslihan Hanım oldu. Neslihan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nisanur: 5

Emre: 6

Oktay: 5

Çiğdem: 5

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