28 Ocak Pazar ATV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

28 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 28 Ocak Pazar ATV yayın akışı detaylarını sizler için derledik.
ATV YAYIN AKIŞI (28 OCAK 2024)
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.30 Dizi TV
12.30 Safir
15.50 Aldatmak
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Safir