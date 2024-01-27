Haberler Magazin 28 Ocak Pazar ATV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

28 Ocak Pazar ATV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 28 Ocak Pazar ATV yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 01:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 02:10
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28 Ocak Pazar ATV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

28 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 28 Ocak Pazar ATV yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

ATV YAYIN AKIŞI (28 OCAK 2024)

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.30 Dizi TV

12.30 Safir

15.50 Aldatmak

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Safir

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