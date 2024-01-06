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MASTERCHEF FİNALE KİM ÇIKTI? | 6 OCAK Masterchef kim elendi?

TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef final bölümü ile ekranlara gelecek. Masterchef'te yarı final heyecanı yaşanırken yarışmacılar birinci olmak için kıyasıya rekabet ediyor. Sezon boyunca en iyi yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar arasından en iyisi final bölümünde belirlenecek. Peki, Masterchef finale kim çıktı? 6 Ocak Masterchef kim elendi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 21:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 21:32
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MASTERCHEF FİNALE KİM ÇIKTI? | 6 OCAK Masterchef kim elendi?

Masterchef'te final için geri sayım başladı. 6 Ocak Masterchef yarı final bölümü sonrası finale çıkacak olan isimler netleşmiş olacak. Esra, Tahsin, Hasan arasından 1 kişi sezonu birinci olarak tamamlayacak. Masterchef finale kim çıktı? 6 Ocak Masterchef kim elendi? sorularının yanıtını sizler için derlediık.

MASTERCHEF FİNALE KİM ÇIKTI?

Masterchef finale çıkan isim 6 Ocak tarihli bölüm sonrasında belli olacak. Esra, Tahsin ve Hasan arasından elenecek olan bir kişi, finale çıkacak olan isimleri netleştirecek. Masterchef finale çıkan isimler belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

6 OCAK MASTERCHEF KİM ELENDİ?

6 Ocak Masterchef elenen isim bu gecenin sonunda gösterilen performanslara göre belirlenecek.

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