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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu kaptan pilotluğa terfi etti

Galatasaray'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kaptan pilot olduğunu açıkladı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 15:11
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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu kaptan pilotluğa terfi etti

2010 yılından bu yana Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evliliği ve üç çocuk sahibi olan Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa terfi etti. Sarıoğlu, aylarca süren eğitimler ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.

NTV'nin derlediği haberde; dört çizikli apolet aldığı anlarda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.

Ünlü ismin bu başarısına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.

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