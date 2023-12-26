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MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM KAZANDI? Masterchef'te 2. önlük kimin oldu? 26 ARALIK 2023

Masterchef All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yıl 5 finaliste ceket dağıtan Masterchef'te ilk ceketi Tahsin'in almasının ardından şkinci ceketin sahibi için nefesler tutuldu. Peki 'Masterchef 2. ceketi kim kazandı? 26 Aralık MasterChef'te 2. finalist kim oldu?' soruları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cevaplar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 00:43
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MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM KAZANDI? Masterchef'te 2. önlük kimin oldu? 26 ARALIK 2023

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM KAZANDI? | MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 5 yarışmacıya verilecek ceketlerin ilkini kazanan yarışmacı Tahsin oldu. Bugün 2 Mihcelin yıldızlı restoranın sahibi Ahmet Dede'yi konuk alan Masterchef'te, en başarılı tabağın sahibi ikinci ceketi almaya hak kazanacak. Peki Masterchef 2. ceketi kim kazandı? 26 Aralık MasterChef'te 2. finalist kim oldu? İşte detaylar...

26 ARALIK MASTERCHEF'TE 2. CEKETİ KİM ALDI, HANGİ YARIŞMACI FİNALİST OLDU?

İlk finalistin Tahsin olmasının ardından bu haftanın ikinci ceketi, 26 Aralık Salı akşamında yayımlanan bölümde belli oldu. MasterChef'in ikinci finalisti ceketi almaya hak kazanırken bölüm sonunda 2. finalist Barbaros oldu.

AHMET DEDE KİMDİR? | Ahmet Dede nereli, kaç yaşında? 2 Michelin yıldızlı şef Ahmet Dede biyografisi Devamını Oku BUNU DA OKU

🌟MICHELIN YILDIZI NEDİR?🌟

Michelin Rehberi'nin yer aldığı ülkelerde verilen yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.

⭐Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor.

⭐⭐İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor.

⭐⭐⭐Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.

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