Haberler Kimdir AHMET DEDE KİMDİR? | Ahmet Dede nereli, kaç yaşında? 2 Michelin yıldızlı şef Ahmet Dede biyografisi

AHMET DEDE KİMDİR? | Ahmet Dede nereli, kaç yaşında? 2 Michelin yıldızlı şef Ahmet Dede biyografisi

Yurt dışındaki 2 Michelin yıldızlı tek Türk restoranın sahibi unvanıyla uluslararası üne sahip şef Ahmet Dede, 26 Aralık'ta Masterchef'in konuğu oldu. İrlanda'daki restoranlarıyla hem yöre halkı tarafından çok sevilen hem de milli gurur kabul edilen Ahmet Dede'nin biyografisi de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Ahmet Dede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2 Michelin yıldızlı şef Ahmet Dede biyografisi ve detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:31
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AHMET DEDE KİMDİR? | Ahmet Dede nereli, kaç yaşında? 2 Michelin yıldızlı şef Ahmet Dede biyografisi

AHMET DEDE KİMDİR? | İrlanda'daki restoranlarında yaptığı yemeklerle Türk mutfağına ayrı bir soluk kazandıran ve 2 Michelin yıldızı alan Türk şef Ahmet Dede, Masterchef'e konuk oldu. Ssezon sonuna gelirken ikinci ceket için yarışılan bölümde, kendi tarifi olan tatlıyla yarışmacılara ter döktüren Ahmet Dede'nin hayatı da merak ediliyor. Peki Ahmet Dede kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

AHMET DEDE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Dede, Ankara'da doğup liseyi bitirmesinin ardından amcasının restoranında çalışmaya başladı. Böylece dünyaca ünlü bir şef olan Dede, profesyonel anlamda mutfağa ilk adımını atmış oldu.

2 MİCHELİN YILDIZLI ŞEF AHMET DEDE BİYOGRAFİSİ

2009 Mart ayında İrlanda Dublin'e taşınan ünlü şef, Dublin'e gittikten sonra 6 haftalık hızlandırılmış aşçılık kursuna giden ve şef olarak İrlanda'da Chapter 1 isimli restoranda 2 yıl çalışan Dede, daha sonra gittiği Amsterdam'da 2 yıldızlı bir restoranda 1,5 yıl çalıştı.

Ardından Dublin'e geri dönerek Green House'da çalışmaya başlayan Dede, Norveç'te kaldığı 3 ayda sadece Norveç'te yetişen malzemelerle işleyen bir restoranda faaliyet gösterdi.

Tekrar Dublin'e dönen Dede, 2017'de baş aşçı olarak 400 kişilik küçük bir kasaba olan Baltimore'daki bir restoranda çalıştı. 2018 yılında ilk Michelin yıldızını alan başarılı Türk şef, İrlanda'daki Restoranı'nda yaptığı yemeklerle ikinci Michelin yıldızını aldı.

Masterchef yarışmasına konuk gelen Ahmet Dede, aynı zamanda 2022 ve 2023 yıllarında 'Yılın En İyi Şefi' ödülünü almayı da başardı.

Deniz ürünleri ile çalışmayı sevdiğini dile getiren Dede, evli değildir.

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