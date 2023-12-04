Haberler Magazin Ne Gemiler Yaktım YASEMİN kimdir, kaç yaşında? DENİZ BAYSAL hangi dizilerde oynadı?

Ne Gemiler Yaktım YASEMİN kimdir, kaç yaşında? DENİZ BAYSAL hangi dizilerde oynadı?

Show TV'nin yeni soluklu dizisi Ne Gemiler Yaktım izleyiciler tarafından dikkat çekti. Dizide Yasemin karakterine hayat veren Deniz Baysal ile ilgili detaylı bilgiler de araştırılmaya başladı. 1991 yılında dünyaya gelen Ne Gemiler Yaktım'ın Yasemin'i, çeşitli sinema ve tiyatro oyunlarında görev aldı. Peki, Deniz Baysal Yurtcu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 20:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ne Gemiler Yaktım YASEMİN kimdir, kaç yaşında? DENİZ BAYSAL hangi dizilerde oynadı?

Ne Gemiler Yaktım'ın Yasem'ini Deniz Baysal Yurtcu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Oldukça genç gösteren oyuncunun yaşı merak edilirken daha önce oynadığı diziler ve filmler de merak konusu oldu. Deniz Baysal ile ilgili bilmeniz gereken tüm bilgileri haberimizde derledik.

NE GEMİLER YAKTIM YASEMİN KİMDİR?

Hayat mücadelesi veren, zeki, pratik ve potansiyeli çok yüksek bir kadındır. Her zorluğa tek başına göğüs geren, kızını her şeyin üzerinde tutan yalnız, biraz da yorgun bir annedir.

DENİZ BAYSAL YURTCU KİMDİR?

5 Nisan 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal 32 yaşındadır. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yılının yaz ayında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı "Kainat Gencer" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. 2015 yılında Show TV'de yayımlanan Beyaz Yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı "Alara Korel" ve "Melek Yılmaz" adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayımlanan ve Avşar Film'in yapımcılığını üstlendiği Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde başrol karakteri olan "Hazan Çamkıran"'ı canlandırdı. Söz dizisinde başrol Savcı "Derya Dumansız" karakterini oynadı. Son olarak ise, TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisinde "Zehra Balaban" karakterini canlandırdı.

DENİZ BAYSAL DİZİLERİ

  • Bitmeyen Şarkı
  • Derin Sular
  • Babalar ve Evlatlar
  • Kayıp Şehir
  • Aşk Ekmek Hayaller
  • Kaçak Gelinler
  • Beyaz Yalan
  • Sevda Kuşun Kanadında
  • Rüzgarın Kalbi
  • Fazilet Hanım ve Kızları
  • Söz
  • Hizmetçiler
  • Teşkilat

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oluyor! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis...
12 yeni anlaşma imzaladı | Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'den kritik görüşme: İsrail savaş suçlarının hesabını vermeli
Toroğlu'dan flaş İsmail Kartal eleştirisi!
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ne Gemiler Yaktım RUTKAY kimdir? BERK HAKMAN kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Masterchef DİLARA kimdir? DİLARA BAŞARAN kaç yaşında, nereli?
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan flaş İsmail Kartal eleştirisi! Toroğlu'dan flaş İsmail Kartal eleştirisi! 21:04
Çalımbay'dan F.Bahçe'ye yakın takip! Çalımbay'dan F.Bahçe'ye yakın takip! 21:01
Montella incelemeleri tamamladı Montella incelemeleri tamamladı 20:57
G.Saray filede galip! G.Saray filede galip! 18:54
İsmail Kartal: Oyuncularım... İsmail Kartal: Oyuncularım... 18:28
F.Bahçe - Sivasspor | CANLI F.Bahçe - Sivasspor | CANLI 17:46
Daha Eski
F.Bahçe - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu F.Bahçe - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu 17:37
Lazio - Genoa maçı ne zaman? Lazio - Genoa maçı ne zaman? 15:37
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye dev çalım! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye dev çalım! 15:39
Al Ittihad - Sepahan maçı ne zaman? Al Ittihad - Sepahan maçı ne zaman? 15:46
Beşiktaş'ın mazbata törenini belli oldu! Beşiktaş'ın mazbata törenini belli oldu! 15:46
Al Hilal - Nassaji maçı ne zaman? Al Hilal - Nassaji maçı ne zaman? 15:50