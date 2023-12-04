Ne Gemiler Yaktım YASEMİN kimdir, kaç yaşında? DENİZ BAYSAL hangi dizilerde oynadı?

Ne Gemiler Yaktım'ın Yasem'ini Deniz Baysal Yurtcu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Oldukça genç gösteren oyuncunun yaşı merak edilirken daha önce oynadığı diziler ve filmler de merak konusu oldu. Deniz Baysal ile ilgili bilmeniz gereken tüm bilgileri haberimizde derledik.

NE GEMİLER YAKTIM YASEMİN KİMDİR?

Hayat mücadelesi veren, zeki, pratik ve potansiyeli çok yüksek bir kadındır. Her zorluğa tek başına göğüs geren, kızını her şeyin üzerinde tutan yalnız, biraz da yorgun bir annedir.

DENİZ BAYSAL YURTCU KİMDİR?

5 Nisan 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal 32 yaşındadır. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yılının yaz ayında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı "Kainat Gencer" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. 2015 yılında Show TV'de yayımlanan Beyaz Yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı "Alara Korel" ve "Melek Yılmaz" adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayımlanan ve Avşar Film'in yapımcılığını üstlendiği Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde başrol karakteri olan "Hazan Çamkıran"'ı canlandırdı. Söz dizisinde başrol Savcı "Derya Dumansız" karakterini oynadı. Son olarak ise, TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisinde "Zehra Balaban" karakterini canlandırdı.

DENİZ BAYSAL DİZİLERİ