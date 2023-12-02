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🎬GEÇİT YOK (THE LAST STAND) - Geçit Yok filminin konusu ne? Geçiş Yok oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Geçit Yok filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekti. Orijinal ismi Tha Last Stand olan film, Güney Koreli Kim Jee-woon yönetmenliğinde çekildi. Aksiyon gerilim türündeki Geçit Yok filminin konusu ne?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 12:30
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🎬GEÇİT YOK (THE LAST STAND) - Geçit Yok filminin konusu ne? Geçiş Yok oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

2013 yılında gösterime giren Geçit Yok filmi aksiyon dolu konusuyla filmseverlerin ilgisini çekiyor. Senaryosunu Andrew Knauer'in yazdığı film, zengin oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. İşte Geçit Yok filmi konusu ve oyuncuları...

GEÇİT YOK (THE LAST STAND) KONUSU

Geçit Yok (The Last Stand), Güney Koreli film yönetmeni Kim Jee-woon'un Amerika'daki ilk yönetmenlik denemesinde yönettiği 2013 Amerikan aksiyon gerilim filmidir.

Başrollerinde Arnold Schwarzenegger, Johnny Knoxville, Forest Whitaker, Jaimie Alexander ve Rodrigo Santoro'nun yer aldığı filmin senaryosunu Andrew Knauer yazdı. Ayrıca Arnold Schwarzenegger'in de 2003'teki Terminator 3: Rise of the Machines'den bu yana ilk başrolü oldu.

Film, küçük bir kasabanın sert ve zorlu bir şerifine ve tehlikeli bir uyuşturucu baronunun modifiye edilmiş bir spor arabada Meksika'ya kaçmasını engellemeye çalışan yardımcılarına odaklanıyor.

GEÇİT YOK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çekimler 2011 yılının sonlarında Belen, New Mexico ve Nevada'da gerçekleşti. Filmin prömiyeri 14 Ocak 2013'te Grauman's Chinese Theatre'da yapıldı ve 18 Ocak 2013'te Lionsgate tarafından gösterime girdi. Ardından eleştirmenlerden karışık olumlu eleştiriler aldı ve 45 milyon dolarlık bir bütçeye karşı dünya çapında 48,3 milyon dolar hasılat elde etti.

GEÇİT YOK OYUNCULARI

Arnold Schwarzenegger - Şerif Ray Owens

Johnny Knoxville - Lewis Dinkum

Forest Whitaker - Ajan John Bannister

Jaimie Alexander - Şerif Yardımcısı Sarah Torrance

Luis Guzmán - Yardımcı Mike Figuerola

Eduardo Noriega - Gabriel Cortez

Rodrigo Santoro - Frank Martinez

Peter Stormare - Thomas Burrell

Zach Gilford - Yardımcı Jerry Bailey

Genesis Rodriguez - Ajan Ellen Richards

Daniel Henney - Ajan Phil Hayes

Tait Fletcher - Eagan

John Patrick Amedori - Ajan Aaron Mitchell

Harry Dean Stanton - Çiftçi papazı

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