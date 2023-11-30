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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 30 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:40
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 30 Kasım Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli olacak. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, sokak lezzetlerinden hazırladıkları tatları jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te 30 Kasım Perşembe günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan eleme adayları belli olacak. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

30 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

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