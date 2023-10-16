MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takımlar nasıl oldu?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi menemeni yapmaya çalıştılar. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?
Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim Alican oldu. Mavi takım kaptanı olan Alican, kırmızı takım kaptanı olması için Barış'ın ismini söyledi.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI
MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi Takım
Alican
Kıvanç
Metin
Sergen
Azize
Barbaros
Dilara
Esra
Tanya
Kırmızı Takım
Barış
Tolga
Eren
Ayaz
Tahsin
Hasan
Batuhan
Cemre