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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takımlar nasıl oldu?

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Haftanın ilk oyununda yarışmacılar, kaptanlık oyununda kozlarını paylaştı. 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümde şefler, yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 00:39 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 00:39
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takımlar nasıl oldu?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi menemeni yapmaya çalıştılar. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim Alican oldu. Mavi takım kaptanı olan Alican, kırmızı takım kaptanı olması için Barış'ın ismini söyledi.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım

Alican

Kıvanç

Metin

Sergen

Azize

Barbaros

Dilara

Esra

Tanya

Kırmızı Takım

Barış

Tolga

Eren

Ayaz

Tahsin

Hasan

Batuhan

Cemre

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