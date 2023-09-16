Hugh Jackman ile Deborra-Lee çiftinden flaş karar! 27 yıllık evlilik...

İlki 2000 yılında sinemaseverlerle buluşan 'X-Men' serisi ile dünya çapında şöhreti yakalayan Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanma kararı aldı. Hollywood'un en uzun süreli beraberliklerinden birinin kahramanları olan ikili, ortak bir açıklama ile ayrılığı duyurdu.

"BU YAPACAĞIMIZ TEK AÇIKLAMA"

Ünlü çift, "Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır" ifadelerini kullandı.

Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness'ın, 23 yaşında Oscar Maximilian ve 18 yaşında Ava Eliot adında iki çocuğu bulunuyor.

"BASİT AMA GÜÇLÜ BİR KARAR VERDİK"

Hugh Jackman, geçtiğimiz yıllarda Deborra-lee Furness ile mutlu evliliklerinin sırrı hakkında, "Çocuklarımız olmadan önce Deb ve ben, hayatımızın dönüm noktalarında birbirimizin gözlerinin içine bakmak gibi basit ama güçlü bir karar verdik. Ve birbirimize alacağımız kararların evliliğimize zarar verip, vermeyeceğini sorduk" şeklinde konuşmuştu.