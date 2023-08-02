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SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE? | Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturduğu ve başrollerini Chris Hemsworth, Tessa Thompson ve Rebecca Ferguson'un paylaştığı Siyah Giyen Adamlar 4 Global Tehdit filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. 2019 yapımı Siyah Giyen Adamlar 4 Global Tehdit hakkında arama motorlarında araştırılan 'Siyah Giyen Adamlar 4 Global Tehdit filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 14:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 14:30
SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE? | Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Siyah Giyen Adamlar 4 Global Tehdit filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini F. Gary Gray'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Siyah Giyen Adamlar 4 Global Tehdit filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 GLOBAL TEHDİT OYUNCULARI KİM?

  • Tessa Thompson
  • Chris Hemsworth
  • Liam Neeson
  • Emma Thompson
  • Rebecca Ferguson

  • F. Gary Gray
  • Rafe Spall
  • Drew Massey
  • Larry Bourgeois
  • Tim Blaney
  • Thom Fountain
  • Natasha Culzac

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 GLOBAL TEHDİT NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Siyah Giyen Adamlar üçlemesinin devamı olan Global Tehdit, 2019 tarihli Amerikan filmidir.

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