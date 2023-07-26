TAKİPTEKİLER (TRACERS) FİLMİNİN KONUSU NE? | Takiptekiler oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Takiptekiler filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Daniel Benmayor'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Takiptekiler filminin konusu ne? Takiptekiler oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TAKİPTEKİLER FİLMİNİN KONUSU NE?

New York'lu bisikletli kurye Cam'in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur.

TAKİPTEKİLER OYUNCULARI KİM?

Taylor Lautner

Marie Avgeropoulos

Adam Rayner

Rafi Gavron

Sam Medina

Amirah Vann

Keil Oakley Zepernick

Lukas Sharp

Sean Rahill

Henry Yuk

Christopher Jackson

Josh Yadon

TAKİPTEKİLER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Takiptekiler, 2015 yapımı ABD filmidir.