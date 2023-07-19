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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU? 19 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef All Star'da haftanın ikinci takım yarışı gerçekleşti. Oyun öncesinde başlayan gerilim, yarış boyunca devam etti. Başa baş rekabet sonunda kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununda zorlu tabağı çıkarmak için tezgah başında ter döktü. Peki, 19 Temmuz MasterChef takım oyununu kim kazandı? İşte, eleme adayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 19:31
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU? 19 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

MasterChef All Star heyecanı nefes kesmeye devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, haftanın ikinci takım oyununa çıktı ve yine 7 ülke ve 7 yerel lezzet konseptinde tabaklar hazırlandı. Mavi takımda ilk takım oyununda başlayan gerilim, ikinci takım oyununda da sürdü. Eda ile Mert arasındaki pota çatışması, takım oyununa damga vurdu. İşte, MasterChef'te dokunulmaz olan takım ve günün eleme adayları...

MASTERCHEF ALL STAR'DA İKİNCİ TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te ikinci takım mücadelesinde mavi ve kırmızı takımları zorlayan bir menü karşılarına çıktı. Şefler yarışmacılardan '7 ülke ve 7 yerel lezzet' konseptinden; ''Lampredotto (Floransa, İtalya), Fish and chips (Londra, İngiltere), Thal green curry (Bangkok, Tayland), Dim sun (Hong Kong, Çin), Paris mash & Cafe de Paris soslu steak (Paris, Fransa), Meat Pie (Sidney, Avustralya), Berliner (Berlin, Almanya) yemekleri istendi.

Kıran kırana yarışın kazananı mavi takım oldu. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Kırmızı takım üyeleri bu turda Gaziantep'in şiveydiz yemeğini yaptı.

Şeflerin değerlendirmesi sonrasında Berker ile Tanya son ikiye kaldı. Günün dokunulmazlığı da Tanya'nın oldu. Eleme potasına da Gamze'yi dahil etti.

MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

İlk eleme adayları mavi takımdan Ayaz ve Mert olmuştu. Üçüncü ve dördüncü adaylar Gamze ve oylama ile Büşra seçildi.

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