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SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

7 Haziran Survivor yeni bölümünde haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Survivor'da son 5 için mücadele veren isimler, ilk olarak peş peşe ödül oyunlarına çıktı. Zorlu mücadelelerin ardından ada konseyi gerçekleşti ve haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Detayları merak edenler yoğun olarak "Survivor'da kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap aramaya devam ediyor. İşte Survivor yarışmasına veda eden isim ...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 01:29 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 01:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor yeni bölümünde elenen isim belli oldu. Survivor'da son 5 için mücadele veren isimler, ilk olarak peş peşe ödül oyunlarına çıktı. Zorlu mücadelelerin ardından ada konseyi gerçekleşti ve haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Detayları merak edenler yoğun olarak "Survivor'da kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap aramaya devam ediyor. İşte Survivor yarışmasına veda eden isim ...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da salı akşamı ödül oyunu gerçekleşti. Sıralama ve ilk turların ardından finalde Özgür ile Yusuf yeniden karşı karşıya geldi. Oyunun kazananı Yusuf oldu. Ödüle de beraberinde Özgür ve Nefise'yi götürdü.Nefise, kırmızı takımı (Ertuğ, Osman Can) oluşturdu. Yusuf ise mavi takımı (Özgür, Cansu) belirledi.

SURVIVOR'A VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU!

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Osman Can oldu.

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