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SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 2 Mayıs eleme adayı belli oldu!

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 2 Mayıs 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 02:20
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 2 Mayıs eleme adayı belli oldu!

2 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 2 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 2 Mayıs Salı günü neler olduğunu haberimizde derledik.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

Mavi ve kırmızı takımın dördüncü dokunulmazlık karşılaşması kıran kırana geçti. Yarışın kazananı mavi takım oldu ve dördüncü eleme adayı da kırmızı takımdan çıkarıldı.

ELEME ADAYLARI

Survivor'da dört eleme adayı kırmızı takımdan Barış, Ertuğ, Aziz ve Cansu oldu.

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