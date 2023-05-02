SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 2 Mayıs eleme adayı belli oldu!

2 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 2 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 2 Mayıs Salı günü neler olduğunu haberimizde derledik.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

Mavi ve kırmızı takımın dördüncü dokunulmazlık karşılaşması kıran kırana geçti. Yarışın kazananı mavi takım oldu ve dördüncü eleme adayı da kırmızı takımdan çıkarıldı.

ELEME ADAYLARI

Survivor'da dört eleme adayı kırmızı takımdan Barış, Ertuğ, Aziz ve Cansu oldu.