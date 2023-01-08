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GİZLİ AJAN (Secret Agent) FİLMİNİN KONUSU NE? | Gizli Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Joseph Conrad'ın aynı adlı romanından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Christopher Hampton'un oturduğu Gizli Ajan (The Secret Agent) filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Filmseverler arama motorlarında Gizli Ajan filminin konusu ne? Gizli Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 17:21 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 17:30
GİZLİ AJAN (Secret Agent) FİLMİNİN KONUSU NE? | Gizli Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

İngiliz yapımı Gizli Ajan filmi, Joseph Conrad'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanarak izleyicilerin beğenisini kazandı. Televizyon ekranlarında da sık sık yayınlanan ve filmseverlerin hayranlıkla seyrettiği Gizli Ajan filmi hakkında Gizli Ajan (Secret Agent) filminin konusu ne? Gizli Ajan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar..

GİZLİ AJAN (SECRET AGENT) FİLMİNİN KONUSU NE?

19. Yüzyıl sonlarının Londra'sı her türden politik mültecinin cennetidir. Bu mültecilerden biri olan Verloc, hayatını Rusya Hükümeti adına casusluk yaparak ve Londra Polisi'ne özellikle orada görevli Başmüfettiş Heat'e bilgi vererek kazanmaktadır. Yeni Rus Büyükelçisi Verloc'a yaptığı işte kendini kanıtlamasını aksi takdirde işini kaybedeceğini söyleyince, Verloc, genç ve güzel karısı, zihinsel özürlü erkek kardeşi ve patlayıcılara meraklı bir arkadaşı ile maceraya atılır.

GİZLİ AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Robin Williams
  • Eddie Izzard
  • Christian Bale
  • Gerarda Depardieu
  • Jim Broadbent

GİZLİ AJAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Joseph Conrad'ın romanından senaryoya Christopher Hampton'un uyarladığı Gizli Ajan filmi, 1996 yılında İngiltere'de vizyona girdi.

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