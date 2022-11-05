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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu? 5 Kasım'da MasterChef'te ne oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam etmekte. MasterChef'in 5 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine seyircileri ekrana kilitledi. Son bölümde kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 2 isim eleme potasına dahil oldu. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 00:38 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 01:00
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu? 5 Kasım'da MasterChef'te ne oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 5 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 2 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kırmızı takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Burak, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Mavi takımda dokunulmazlığın sahibi olan Burak, Serpilay'ı eleme potasına yolladı. Kırmızı takımın yarışmacıları ise takım yapılan oylama sonucunda Barış'ı seçerek eleme adayları arasında gönderdi.

İŞTE MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI:

1) Burak Kaya

2) Büşra

3) Yağız

4) Fatma Nur

5) Serpilay

6) Barış

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