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MasterChef yeni bölümde ne oldu? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef ödülü kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 14 Ekim'de yayınlanan bölümünde kazanan yarışmacı, şeflerle birlikte MasterClass eğitimi alacak. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef ödülünü kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 02:00
MasterChef yeni bölümde ne oldu? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 14 Ekim MasterChef ödülü kim kazandı?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar arasında geçen kıyasıya mücadelede kazanan yarışmacı şeflerle birlikte MasterClass eğitimi alacak.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda en iyi yemeği çıkartan yarışmacı Çağatay oldu ve şeflerden MasterClass eğitimi almaya hak kazandı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları;

Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş olarak belirlenmişti.

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